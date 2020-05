14-Jähriger tot auf der Straße gefunden

Eine schreckliche Entdeckung hat Sonntagfrüh ein Bauer in Burgkirchen (Bezirk Braunau am Inn) gemacht. Er fand in der Nähe seines Hofes die Leiche des erst 14-jährigen Alexander K., der dem Landwirt am Vortag noch geholfen hatte, Mais auszuliefern. Der Bursche lag neben einer Thujenhecke. Das sofort alarmierte Rote Kreuz konnte ihm nicht mehr helfen.

Von einem Verbrechen, Alkohol- oder Drogenmissbrauch gingen die Ermittler am Sonntag nicht aus. Der Tote wies keine offensichtlichen Verletzungen auf. Neben dem Schüler wurde ein Asthma-Spray gefunden. „Ob er an einem Asthmaanfall gestorben ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das ist reine Spekulation“, sagte eine Sprecherin des Landespolizeikommando Oberösterreich. Die Staatsanwaltschaft Ried werde aber eine Obduktion anordnen.

Alexander K. hatte sich am Samstag gegen Mitternacht von dem Bauern auf den Weg nach Hause gemacht. Warum er dort nie angekommen ist, wird erst das Gutachten der Gerichtsmedizin beantworten können.