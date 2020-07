12 Jahre Haft für Mord an Zechkumpan

Morgen könnts ihr mich im Häfn’ besuchen, ich hab’ gerade wen erschossen“, sagte Willi K. zu seinen Zechkumpanen, als er am Nachmittag des 27. April eine Tankstelle in Freistadt, OÖ, betrat. Weil die Freunde ihm nicht glaubten, forderte er sie auf, ihn zu begleiten – Thomas R. und Jürgen P. folgten dem 66-Jährigen in seine Wohnung. „Am Boden war eine Blutlacke und auf der Couch ist ein Toter gelegen“, erzählen die als Zeugen geladenen Männer am Freitag im Landesgericht Linz. R. alarmierte die Polizei.

Willi K. ließ sich widerstandslos festnehmen. Er dürfte zum Tatzeitpunkt zwischen 2,7 und 3,2 Promille Alkohol im Blut gehaben. Der medizinische Gutachter bescheinigt ihm aber, zielgerichtet und reflektiert gehandelt zu haben. „Sein Gedankengang war voll geordnet.“ K. gilt als Epsilon-Alkoholiker („Quartalssäufer“), der seit Jahren in Abständen enorme Mengen Alkohol konsumiert.