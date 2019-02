10.000 Anfragen bei einem Kochkurs-Preis von 450 Euro

Der gebürtige Steirer Lafer stellt mit seinem aus vielen Fernseh-Kochshows bekannten breiten Lachen seine Kochschule vor: „In dieser Küche kommen Mensch und Natur zusammen. Waren vor 20 Jahren noch zwei Drittel Frauen bei unseren Kochkursen, so sind jetzt schon 50 Prozent Männer dabei. Sie sind Zeugen einer Revolution in der Küche, die von neuesten Geräten und moderner Gartechnik getragen wird.“ Dann erläutert er, wie begehrt seine Kochkurse sind: „Jährlich gibt es zehntausend Anfragen bei einem Kochkurspreis von 450 Euro. Nur 500 Personen im Jahr haben das Vergnügen, dann tatsächlich teilzunehmen.“ Demnächst wird von diesem Hightech-Raum Deutschlands größte Küchenparty live an 2000 Kochstudios übertragen. An diesen Orten werden mit der interaktiven Anleitung Lafers dieselben Speisen zubereitet. Es gibt aber auch kuriose Kochsessionen, die sich „Genuss und Implantologie“ nennen. „Zahnärzte und Kieferchirurgen üben vormittags an Schweineköpfen das Setzen von Implantaten. Am Nachmittag wird aus dem Fleisch eine köstliche Speise zubereitet.“

Johann Lafer ist damit ein Markenbotschafter der Natursteinküche. Der gesamte Küchenblock wurde aus einem einzigen Stein gefertigt. Produzent Artmayr: „Mit Feingefühl haben wir bei der Herstellung die Seele des Steins eingefangen und auf seine Struktur geachtet. Steine dieser Art machen jede Kochinsel zu einem individuellen Prunkstück.“ Deshalb sind sie auch weltweit gefragt. Josef Leitner