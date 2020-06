1000 Jahre Streit und Einigkeit

Fährt man von Linz gen Westen zur Landesausstellung, muss man schon eineinhalb Stunden einrechnen. Doch Schönheit der Inn-Salzach-Region und ihrer Bauten entschädigt die Besucher für die lange Reise. Das Grenzgebiet zwischen Bayern und Oberösterreich hat sich für die Veranstaltung unter dem Motto „Verbündet – Verfeindet – Verschwägert“ herausgeputzt.

Eine Premiere: Erstmals ziehen die beiden Länder für eine gemeinsam Landesausstellung an einem Strang und beleuchten die ihre wechselseitige Geschichte vom 8. bis ins 19. Jahrhundert. In Ranshofen wurde das ehemalige Augustiner-Chorherren-Stift zum Ausstellungsort umfunktioniert. In Mattighofen erstrahlt das Schloss im neuen creme-gelben Glanz. Und gleich über der Grenze liegt die malerische Stadt Burghausen an der blauen Salzach, über der sich die längste Burganlage der Welt erhebt.