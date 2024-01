1.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Trafikräuber in Steyr

Nach einem Trafikraub am Freitag in Steyr sind 1.000 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgelobt worden. Der Unbekannte hatte gegen 16.00 Uhr die Trafik "Am Eck" in Steyr betreten, "Des is a Überfall, i wü des gaunze Großgeld - nur Scheine" gefordert und eine silberfarbene Pistole auf die 63-jährige Angestellte gerichtet.

Sie nahm sämtliche Bargeldscheine aus der Kassenlade, der Täter steckte sie in seine Jackentaschen. Dann verlangte der Mann, dass die Angestellte noch weiteres Bargeld aus dem rückwärtigen Teil der Trafik hole.

