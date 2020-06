100-Jähriger Pfarrer überlebt Horror-Crash

Der liebe Gott hat offenbar noch etwas anderes mit mir vor“, sagt Paulus Rubatscher, der nach einem schweren Autounfall im AKH Linz liegt. Rubatscher, ein Pfarrer im Ruhestand, ist 100 Jahre alt. „Momentan fühle ich mich aber weit älter“, sagt er mit einem Lächeln. Laut den Ärzten sei es ein Wunder, dass der betagte Geistliche den Unfall überlebt hat.

„Ich hab’ wohl mehr Glück als Verstand gehabt“, meint Rubatscher, der eine Knorpelverletzung in der Halswirbelsäule und eine Platzwunde am Kopf erlitten hat. „Jetzt darf ich nicht aufstehen. Das tut mir mehr weh als die Schmerzen.“ Der rüstige Altpfarrer, der im kleinen Ort Reichenstein bei Freistadt lebt, hatte am Mittwoch einen Termin beim Ohrenarzt.

Weil er schon seit 30 Jahren nicht mehr selbst Auto fährt („das ist mir zu gefährlich“), ließ er sich von einer 61-jährigen Bekannten chauffieren. „Da eine Brücke gesperrt war, haben wir einen Waldweg genommen. Auf einmal ist der Wagen von der Straße abgekommen“, erzählt Rubatscher, der nach dem Überschlag eingeklemmt war und von der Feuerwehr befreit werden musste. Die Lenkerin war durch eine zerbrochene Seitenscheibe aus dem Autowrack geklettert und hatte Hilfe geholt.