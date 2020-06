10.000 Euro Ergreiferprämie nach Überfall auf McDonald’s

Als in der Nacht zum Freitag ein 25-jähriger Angestellter die McDonald’s-Filiale in Braunau am Inn durch den Lieferanteneingang verlassen wollte, warteten dort drei bewaffnete Männer auf ihn. Die Unbekannten waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert und bedrohten den Angestellten mit silberfarbenen Pistolen. Sie drängten ihn zurück ins Lokal und schlugen ihm mit der Waffe ins Gesicht. Dann zwangen sie ihn, den Tresor zu öffnen und ihnen das Bargeld auszuhändigen.

Sie fesselten das Opfer mit Klebebändern und ergriffen die Flucht. Der Angestellte konnte sich nach einigen Minuten selbst befreien und die Polizei verständigen. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

"Dem Mitarbeiter geht es den Umständen entsprechend gut, er wurde bereits in häusliche Pflege entlassen", erzählt McDonald’s-Franchisenehmer Gerhard Fuchs am Freitag. Die Fahndung nach den Tätern sei in der Nacht erfolglos verlaufen. "Wir sind aber zuversichtlich, dass sie bald erwischt werden." Fuchs lobte 10.000 Euro Ergreiferprämie aus. "Solchen Tätern muss unbedingt das Handwerk gelegt werden." Die erbeutete Summe sei gering gewesen. "Bei uns wird viel bargeldlos bezahlt, umso unverständlicher ist daher die Tat." Die Sicherheitsvorkehrungen wurden nun verstärkt.