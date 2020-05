Zwettl: "Spitalshotel" kostete 85 Millionen

Knapp zehn Jahre lang begleitete monotoner Baulärm die Patienten im Krankenhaus Zwettl auf dem Weg zu ihren Therapien und Operationen. Mit dem nervigen Hintergrundgeräusch ist endgültig Schluss. Der Zu-, Um- und Ausbau des Landesspitals ist seit gestern abgeschlossen. Um 85 Millionen Euro hat das Land NÖ das damalige Gemeindespital in ein hotelähnliches Gesundheitszentrum umfunktioniert, in dem ab sofort medizinische Grundversorgung auf dem aktuellen Stand der Technik und der Wissenschaft geboten werden soll.



Nach insgesamt vier Bau-etappen sprach Landeshauptmann Erwin Pröll am Freitagvormittag den lang ersehnten Satz: "Hiermit erkläre ich das Landesklinikum Zwettl für eröffnet." Schritt für Schritt wurde das Spital innerhalb eines Jahrzehnts umgebaut. Zunächst entstand um 24 Millionen Euro ein moderner Zubau, in dem die Innere Medizin und die Orthopädie untergebracht sind. In weiterer Folge wurden ein neuer Operationstrakt, eine topmoderne Notfallambulanz und ein neuer Hubschrauberlandeplatz errichtet. Der Alttrakt wurde um 25,9 Millionen Euro generalsaniert. Zuletzt entstanden eine Tagesklinik, ein Parkdeck für 160 Autos, sowie ein hotelartiger Eingangsbereich mit Shops und Mehrzweckräumen.