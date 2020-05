Zwettl: Nostalgiezug am Abstellgleis

Zehn Jahre lang haben die Mitglieder des Lokalbahnvereins Zwettl den Großteil ihrer Freizeit dafür genützt, ihre angekaufte Dampflokomotive und mehrere historische Waggons in tausenden Arbeitsstunden zu restaurieren. Obwohl der Zug jetzt endlich startbereit wäre, muss er in der Remise bleiben. Denn der Verein kann sich die drastisch gestiegenen Kosten für das Befahren der ÖBB-Geleise nicht leisten.



Der Hintergrund ist das Abmontieren der Waldviertler Bahn: Die Strecke von Schwarzenau bis Waldhausen wird seit Dezember 2010 nur noch wochentags für den Güterverkehr genützt. Will man am Wochenende fahren, muss man etwa das Personal für den Bahnhofsbetrieb zukaufen. Weit kommt man trotzdem nicht. Das restliche, 20 Kilometer lange Teilstück von Waldhausen bis Martinsberg ist gänzlich stillgelegt, was den Obmann Thomas Anton ärgert.