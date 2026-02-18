Totes Kleinkind und verletzte Mutter in Wohnung gefunden
Der Einsatz in Groß Gerungs ist noch im Gange, das Kleinkind war 15 Monate alt, noch keine Infos zur Situation.
Der Einsatz im Bezirk Zwettl ist derzeit noch in vollem Gange, noch weiß niemand so genau, was sich in der kleinen Gemeinde Groß Gerungs ereignet hat.
Ersten Informationen zufolge soll in einer Wohnung ein 15 Monate altes Kleinkind tot entdeckt worden sein. Auch die Mutter wurde schwer verletzt vorgefunden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, teilte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage mit und bestätigte Medienberichte.
Nähere Details wollte die Polizei wegen des laufenden Einsatzes nicht bekannt geben. Der Artikel wird laufend aktualisiert.
