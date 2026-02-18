Totes Kleinkind und verletzte Mutter in Wohnung gefunden

Der Einsatz im Bezirk Zwettl ist derzeit noch in vollem Gange, noch weiß niemand so genau, was sich in der kleinen Gemeinde Groß Gerungs ereignet hat.

Ersten Informationen zufolge soll in einer Wohnung ein 15 Monate altes Kleinkind tot entdeckt worden sein. Auch die Mutter wurde schwer verletzt vorgefunden. Die Frau wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, teilte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, auf Anfrage mit und bestätigte Medienberichte.