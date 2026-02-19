Getötetes Baby in Nickelsdorf: 4 Festnahmen

Im Fall des getöteten Neugeborenen, das am 18. Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, hat die Polizei vier Personen festgenommen. Unter ihnen befindet sich die Mutter des toten Babys. Die Festnahmen erfolgten in den vergangenen Tagen in Deutschland und in Rumänien, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag mit.

Eine nach dem Auffinden des Leichnams angeordnete Obduktion hatte ein Tötungsdelikt ergeben. Die vier Verdächtigen befinden sich aktuell in Übergabehaft und sollen nach Österreich überstellt werden, hieß es zur APA. Das Kind war an einem Sonntag von Reisenden im Nahbereich des Grenzübergangs auf österreichischer Seite tot aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen lebend geboren wurde und unter Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war. Todesursache war demnach ein Schädel-Hirn-Trauma.