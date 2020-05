Zwettl: Ex-Gärtnerei soll Park werden

„Wenn der Stadtpark von der Schulgasse aus mit einem Lift zugänglich ist, klingt das interessant“, sagt Bettina Vogl, die Leiterin des Behindertenwohnheims. „Aber er muss schon eine durchdachte Struktur haben, sonst ist der Park für junge Klienten nicht attraktiv“, erklärt Vogl und denkt dabei etwa an einen öffentlichen Grillplatz, ein großes Schachbrett und an eine Ballspielfläche.

„Solange in der Gartenstraße kein EKZ gebaut wird, sind wir für alles offen“, sagt SP-Stadtrat Franz Groschan und findet ebenfalls an einem neuen Park gefallen: „Besser als ein Shoppingcenter, das die City aussterben lässt.“ Wichtig sei zu allererst, dass die frühere Gärtnerei-Fläche in das Eigentum der Stadtgemeinde übergeht. Wie berichtet, will Grundstücksbesitzer Reinhold Frasl darauf ein Shoppingcenter bauen, das aber die SPÖ verhindern will. Sie fordert stattdessen ein „längst notwendiges Veranstaltungszentrum“.

Stadtchef Herbert Prinz lässt sich auf keine „Spekulationen um das Grundstück“ ein. Auf der Fläche sei vieles möglich. „Was ich weiß, steht das Areal aber nicht zur Verfügung“, schildert Prinz. Er kann sich allerdings vorstellen, mit Frasl in Verhandlungen zu treten, sollte ihm das Grundstück angeboten werden. Inzwischen wollen viele von Verkaufsabsichten wissen. „Gerüchte kommentieren wir nicht“, erklärt EKZ-Investor Reinhold Frasl. Der Grundstückswert liegt bei einer Million Euro.