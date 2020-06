Zwettl: EKZ-Bau bleibt heißes Eisen

Brief Was Stadtchef Prinz sagen will, hat er in einem Brief zusammengefasst: "Wegen des nö. Raumordnungsgesetzes ist der Bau eines EKZ nur noch in Zentrumszonen möglich." Das von Frasl erworbene Grundstück in der Gartenstraße liege in dieser Zone: "Mit einer zusätzlichen Brücke über den Kamp ist eine Anbindung an die höherrangige Straße gewährleistet", sagt Prinz. Daher sei das zu erwartende Verkehrsaufkommen ohne "Verkehrsinfarkt" zu bewältigen. Prinz glaubt: "Mit neuen Geschäften und einem erweiterten Produktangebot steigt die Attraktivität der Stadt." Als Antwort darauf präsentiert Kastner am Mittwoch eine in Auftrag gegebene Studie.