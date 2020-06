Zwettl: "Das fördert ihr Selbstwertgefühl"

„Jeder hat seinen eigenen Malstil. Es ist unglaublich, was es am Ende auf den fertigen Bildern zu sehen gibt“, sagt Piringer, während er Klaus – mit blauer Farbe auf seinen Füßen – über eine Holzplatte marschieren lässt. „Langsam kommt Klaus in Schwung und will gar nicht mehr aufhören“, freut sich der Kursleiter. Klaus bringt Fußabdrücke auf die Platte. Was er gestaltet, kann der 27-Jährige aber selber nicht sehen. Seit seiner Geburt ist er blind, taubstumm und kann nur über das Fühlen Sinne wahrnehmen. Anhand seiner Laute erkennen seine Betreuer aber, dass er viel Spaß hat. „Klaus liebt das Malen. Er spürt, wie angenehm die Farben auf seinen Füßen sind“, schildert seine Mutter, die ebenfalls als Betreuerin in der Zwettler Therapiestätte tätig ist.

Die Idee dazu hatte Andreas Piringer vor knapp vier Jahren. „Damals wollten wir den Klienten, die sich nicht als Akteure bei unserem Zirkusprogramm beteiligen wollten, eine andere Beschäftigung bieten“, erzählt Piringer. So sei mit „Mal.Art“ eine Möglichkeit entstanden, bei der die Teilnehmer mit Farben ihre eigene Persönlichkeit ausdrücken können. Sie seien stolz, wenn ihre Kunstwerke bei Vernissagen bewundert und sie gelobt würden. Das steigere ihr Selbstwertgefühl. „Malen gibt den Leuten so viel Positives“, betont Piringer.