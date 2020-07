Zwettl: Bürger dürfen nicht abstimmen

Die Zwettler Volkspartei bleibt beim geplanten Einkaufszentrum (EKZ) ihrer Linie treu. Die mächtige Bürgermeister-Partei um Herbert Prinz will keinesfalls das zwiespältige Volk darüber abstimmen lassen, ob das frühere Gärtnerei-Areal in der Gartenstraße für den Bau eines Shoppingcenters umgewidmet werden soll oder nicht. Der gleichlautende Antrag der Grünen wurde von der ÖVP in der jüngsten Gemeinderatssitzung abgeschmettert.

Die Zwettler Grünen zeigen sich verärgert: "Gerade bei so einem großen Bauprojekt, das gravierende Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaft, Verkehr, Lebensqualität und Umwelt hat, müssen die Bürger ein Mitspracherecht haben", betont die Grün-Gemeinderätin Silvia Moser. Auch ihr grüner Parteikollege Ewald Gärber versteht nicht, warum die ÖVP Angst vor einer Abstimmung habe: "Die Befragung würde endlich zeigen, wie die Bürger dazu stehen. Das Ergebnis ist nicht rechtsbindend."