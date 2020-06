Bewaffneter Gangster im Schanigarten verhaftet

Heinrich R. wähnte sich in Sicherheit, als er am 28. April in einem vollbesetzen Schanigarten am Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl zwei Bananenschnitten und einen Kaffee bestellte. In den Genuss der Süßspeisen kam der 45-Jährige allerdings nicht mehr. Zivilfahnder hatten dem Mann vor den Augen der Gäste Handschellen angelegt und in die Zelle verfrachtet.

Mit der Verhaftung des Deutschen konnte die Polizei in NÖ einen spektakulären Erfolg verbuchen. Denn dem Verdächtigen, der sein halbes Leben in Gefängnissen verbrachte, werden mindestens 60 Coups zur Last gelegt. R. hatte sich vorwiegend auf Einbrüche in Schulen spezialisiert. Dort soll er Tresore aufgeschnitten und Bargeld gestohlen haben.