18 Jahre Spenden für Äthiopien-Schule gesammelt

Nicken Sie nicht, tun Sie etwas!“, appellierte Karl-Heinz Böhm vor fast zwei Jahrzehnten an die Zwettler Bürger. Dass seine Worte während eines Äthiopien-Vortrags bis heute nachklingen würden, hätte wohl keiner gedacht. 18 Jahre lang sammelten ehrenamtliche Helfer des „Arbeitskreises Menschen für Menschen in Zwettl“ und Hunderte Schüler des Gymnasiums rund 165.000 Euro, um den Bau der „Waldviertel-Schule Mamo Bukni“ in Äthiopien zu finanzieren. Seit Kurzem werden hier 1000 Schüler in 16 Klassen unterrichtet.