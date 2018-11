Zwentendorf: Der Tag, an dem der Zweifel siegte

Zuerst belächelt, dann Vorzeige-Nation. Zuerst Untergangsstimmung bei den Technik-Gläubigen, dann Aufatmen ob der zukunftsweisenden Entscheidung. Was die 50,47 Prozent an Nein-Stimmen gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes in Zwentendorf am 5. November 1978 bedeuteten, wurde erst mit den Atomkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima so richtig klar. Zu welcher Zerreißprobe die Volksabstimmung für die Österreicher wurde, können meist nur noch Zeitzeugen wirklich erfassen.

Für Stefan Kastner aus Traismauer bedeutete die Errichtung des AKW einen beruflichen Aufstieg. Er wurde als Leiter der „Siemens KWU Baustelle“ geholt. In seinen Erinnerungen beschreibt er diese besondere Baustelle so: „Alles, was die KWU Bauleitung betreffend Infrastruktur baute, war vom Feinsten. Die Lagerhallen innen asphaltiert, zwischen den Hallen alles asphaltiert, um mit großen Gerät die angelieferten Komponenten gefahrlos abzuladen. Die dazu benötigten Geräte wie Autokran, Unimog, Stapler auf dem neuesten Stand gekauft.“