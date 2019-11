Zwei Verletzte nach Frontalunfall im Waldviertel

Zwei Verletzte forderte ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag zwischen Niederedlitz und Göpfritzschlag im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Die beiden Insassen wurden mit der Rettung in die Spitäler in Waidhofen und Horn eingeliefert.

Kurz nach 22 Uhr kollidierten aus noch unbekannter Ursache die Fahrzeuge einer 22-jährigen Lenkerin und eines 37-jährigen Fahrers. Durch den starken Zusammenprall ist der Wagen der Frau in den Straßengraben geschleudert worden. Ein nachkommender Pkw-Lenker, ein Feuerwehrmann aus der Gemeinde Karlstein, leistete sofort Erste-Hilfe.