Niederösterreich

Zwei verletzte Autofahrer bei Crash in Euratsfeld

46-217830515
28-Jähriger wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.
Von Wolfgang Atzenhofer
17.08.25, 06:34
Bei einem Verkehrsunfall in Euratsfeld im Bezirk Amstetten sind Freitag Nacht zwei Autolenker aus dem Mostviertel verletzt worden.

46-217855382

Laut Polizei kam kurz nach 23 Uhr ein 28-Jähriger auf der L89 im Gemeindegebiet von Euratsfeld (Bezirk Amstetten)  in Richtung Senftenegg aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite. Ein entgegenkommender 33-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs versuchte auszuweichen, konnte den Crash aber nicht mehr verhindern.

46-217872678

Der kleinere Pkw wurde in die angrenzende Wiese geschleudert.

Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Amstetten musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack gerettet werden. Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes nahm die Erstversorgung am Unfallort vor und brachte die Verletzten ins Landesklinikum Amstetten.

Zum Abtransport der Unfallfahrzeuge wurde  von der Feuerwehr Euratsfeld die FF Amstetten mit dem Wechselladefahrzeug nachalarmiert. 

(kurier.at, watzenh) 

