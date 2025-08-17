Zwei verletzte Autofahrer bei Crash in Euratsfeld

Bei einem Verkehrsunfall in Euratsfeld im Bezirk Amstetten sind Freitag Nacht zwei Autolenker aus dem Mostviertel verletzt worden.

Laut Polizei kam kurz nach 23 Uhr ein 28-Jähriger auf der L89 im Gemeindegebiet von Euratsfeld (Bezirk Amstetten) in Richtung Senftenegg aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite. Ein entgegenkommender 33-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs versuchte auszuweichen, konnte den Crash aber nicht mehr verhindern.

Der kleinere Pkw wurde in die angrenzende Wiese geschleudert.

Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Amstetten musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack gerettet werden. Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes nahm die Erstversorgung am Unfallort vor und brachte die Verletzten ins Landesklinikum Amstetten.