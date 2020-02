Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf S3 bei Hollabrunn

Ein Verkehrsunfall auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) bei Hollabrunn hat am Donnerstagvormittag zumindest zwei Schwerverletzte gefordert. Laut ÖAMTC waren zwei Lkw und auch Pkw in die Kollision verwickelt. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 9" und "Christophorus 2" flogen je ein Opfer in Wiener Krankenhäuser.

Bei den Patienten handelte es sich einem ÖAMTC-Sprecher zufolge um einen Lkw- und einen Pkw-Lenker. Die Schwerverletzten wurden ins SMZ Ost-Donauspital und ins UKH Meidling transportiert.

Die S3 war im Bereich der Unfallstelle vorübergehend zur Gänze gesperrt. Für Pkw bestand laut Asfinag eine Ausweichmöglichkeit über das Stadtgebiet von Hollabrunn.