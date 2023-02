Zwei Männer bei Disco in Melk verprügelt: Polizei sucht Video

Bei einer Schlägerei nahe einer Diskothek im Bezirk Melk wurden zwei Männer im Alter von 32 und 38 Jahren schwer verletzt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den drei Tätern. Konkret hofft sie auf Videoaufnahmen und Zeugenaussagen.

In der Nacht auf den 14. Jänner wurden die zwei Männer im Umfeld der Diskothek Excalibur in Melk von drei vorläufig unbekannten Männern schwer verletzt. Die Täter schlugen den 38- Jährigen mit den Fäusten, woraufhin er zu Boden ging. Danach trat der Haupttäter, laut Polizei vermutlich Ausländer und zwischen 20 und 25 Jahre alt, auf den Liegenden ein. Ein 32-jähriger Zeuge musste, nachdem er den Täter an den Hüften wegziehen wollte, Schläge ins Gesicht einstecken.

Der Polizei Niederösterreich zufolge, wurden die Opfer schwer verletzt, wobei eines einen Kniescheibenbruch erlitt. Die drei Täter ergriffen nach dem Vorfall die Flucht. Der Haupttäter hat laut Polizei dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und eine unauffällige Statur. Er soll dunkle Oberbekleidung mit gelben Streifen getragen haben. Zu den Mittätern gibt es keine Angaben.

Weitere Hinweise an die Polizeiinspektion Ybbs an der Donau. Laut den Ermittlern wurde die Schlägerei gefilmt, sie hoffen nun das Video zu erhalten.