Zwei Kinder erlitten beim Inhalieren schwere Verbrennungen

Mit schweren Verbrennungen mussten am Donnerstagvormittag zwei Kinder aus dem Bezirk Melk in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen werden. Betroffen waren nach Polizeiangaben eine Zehnjährige und ihr dreijähriger Bruder. Der Vorfall passierte im Elternhaus der Kinder in Matzleinsdorf im Bezirk Melk.

Laut ersten Angaben hatte das Mädchen aus einem Topf mit heißem Wasser inhaliert. Dabei dürfte der kleine Bub den Kochtopf mit der heißen Flüssigkeit umgestoßen haben und beide Kinder erlitten schwere Verbrühungen.