Zwei Jahrzehnte bis zur Autobahn

Mehr als 20 Jahre lang habe er sich nahezu jeden Tag mit der Nordautobahn befasst, erzählt Wilfing. Als er 1998 Bundesrat geworden ist, habe er die Leute in seiner Region nach wichtigen Anliegen gefragt. „Eine Autobahn, haben damals die meisten geantwortet.“ Also stellte sich Wilfing an die Spitze der Autobahn-Befürworter und trieb das Projekt voran – gegen alle Widrigkeiten, wie er sich heute erinnert.