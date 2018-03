Zuzug ins Wiener Umland: Der Preis für das Wachstum

Über einen weiteren Effekt wird nicht gerne geredet. Denn viele Zuzügler wohnen zwar in den Gemeinden. Ihre Lebensmittelpunkte liegen aber oft woanders. Trotz boomender Orte fehlt Vereinen der Nachwuchs.

„Bis sich jemand in die Gesellschaft integriert, braucht es eine Generation“, sagt Lameraner. Kürzlich machten Feuerwehren der Region Purkersdorf darauf aufmerksam, dass Mitglieder meist außerhalb des Ortes wohnen und es zu Engpässen bei Einsätzen kommen könnte. Ganz so dramatisch sieht es Badens Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Kerschbaumer nicht, man sei im Bezirk mit 34 Jugendmannschaften gut aufgestellt. Aber auch er bemerkt, dass es schwieriger wird, Nachwuchs zu finden.

Dazu kommt, dass gerade in die Umlandgemeinden aufgrund der hohen Preise eher wohlhabende Familien zuziehen. Die soziale Durchmischung gerät aus dem Lot, die Gemeinden können schwerer planen. So fehlt in Mödling im Herbst etwa eine ganze Volksschulklasse. Nicht, weil die Kinder nicht da wären, sondern weil sie in private Schulen geschickt werden.

In Alland, zu dessen Schulsprengel Klausen-Leopoldsdorf gehört, ist die Neue Mittelschule, obwohl hervorragend geführt, unter Druck. In den vergangenen Jahren gingen die Schülerzahlen zurück. Viele Kinder aus den Orten besuchen stattdessen das Sacré Coeur Pressbaum oder Gymnasien in Tullnerbach und Mödling. Das sei ein gesellschaftlicher Trend, erklärt der Allander Ortschef Ludwig Köck ( ÖVP). Zudem gebe es geburtenschwache Jahrgänge. Die Kommunen stehen trotzdem vor der Herausforderungen, die 40 Jahre alte Schule, deren Schülerzahlen sinken, zu sanieren.