Zum Wirt mit den geborgten Socken

Seit 12 Jahren verbindet Prokopetz eine Freundschaft mit dem Wirt – gemeinsame Besuche im Fitnessstudio inklusive. "Es ist wichtig, dass beim Lieblingswirt der Schmäh rennt. Und bei uns rennt immer der Schmäh", sagt der Künstler. Seit er in Kleibensturz’ damaliges Lokal am Mödlinger Schrannenplatz gestolpert ist und Beinschinken mit Kren bestellt hat, ist Prokopetz gastronomisch treu geblieben. Weitgehend – nur in Wien geht er mit dem "Café Gutruf" fremd.