Zugsunglück in NÖ: Pottendorfer Linie wieder eingleisig befahrbar

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich richtete am Donnerstag den Aufruf an Passagiere des REX 7657, "die ihre Wertsachen noch nicht abgeholt haben", sich mit der Inspektion Laxenburg (Tel.: 059133-3338) in Verbindung zu setzen. Nach dem Unfall seien "zahlreiche Effekten und Gepäckstücke" sichergestellt worden. Ein Großteil sei auch bereits an die Besitzer ausgefolgt worden. Jedoch hätten einige Habseligkeiten "bis dato noch nicht zugeordnet" werden können.