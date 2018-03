Zugstrecke erwacht nach Stilllegung

Die Krumpe, eine Nebenlinie der Mariazellerbahn, wurde 1898 eröffnet. Damals führte sie von Obergrafendorf (Bezirk St.Pölten-Land) bis Mank (Bezirk Melk). Sieben Jahre später erfolgte die Verlängerung bis nach Ruprechtshofen. Die Gesamtstrecke bis nach Gresten wurde 1928 eröffnet. 2010 wurde das letzte Stück – bis dahin wurde die Strecke sukzessive verkürzt – stillgelegt.

Nun soll eine vier Kilometer lange Teilstrecke wieder in Betrieb genommen werden. Der Startschuss dafür soll am 16. Juni erfolgen. Die Nostalgielok Mh.6 wird an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen zwischen dem Bahnhof Ober-Grafendorf und St. Margarethen unterwegs sein. „Auch die alten Personenwaggons werden im Einsatz sein. Sie wurden restauriert und hergerichtet“, sagt Raphaela Rampler von der Firma World of Styx, die in Kooperation mit dem Eisenbahnclub Mh.6, der NÖVOG (Niederösterreichische VerkehrsorganisationsgesmbH) und dem Tourismusverband Pielachtal diese Wegstrecke betreibt.