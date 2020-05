Zug abgefahren, Stopptafeln bleiben

Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, Autofahrer heranzuzüchten, die sich nichts pfeifen an einer Stopptafel." Ein hochrangiger Polizist, der ungenannt bleiben will, macht sich Luft im Schilderwald. Obwohl auf der Schmalspurstrecke "Krumpe" zwischen Ober-Grafendorf und Mank seit 12. Dezember 2010 kein Zug mehr fährt, wird die 18 Kilometer lange Trasse weiterhin von Stopptafeln flankiert. Nicht bloß an fünf Straßenkreuzungen, sondern an Dutzenden Feldwegen.

Wie Schillers "Geßlerhut" Wilhelm Tell zum Grüßen zwang, fordern die sinnentleerten Schilder von Autofahrern Stillstand. Ein KURIER-Lokalaugenschein zeigte: Fast alle Lenker ignorieren die Stopptaferln. Das ist auch der Polizei bewusst, die pragmatisch auf "Aktion scharf" verzichtet. Aber: In einem Schreiben an die BH St. Pölten hat die Exekutive eine Anpassung des Schilderwaldes gefordert.

"Das wäre sehr zweckmäßig", meint Ober-Grafendorfs Gemeinde-Amtsdirektor Gottfried Berndl. "Wir könnten eh jede Menge Stopptafeln brauchen." Die BH hat freilich im Bahnschilderwald keinen Auftrag, da sind die Eisenbahnbehörde (Ministerium) und das Land zuständig.

Was die Sache nicht einfacher macht: Die Landesbahngesellschaft NÖVOG als Streckeneigentümer ventiliert eine "Nachnutzung". Brigitta Pongratz: "Mit Nostalgieverkehr oder mit Schienenradeln wie zwischen Mank und Wieselburg. Wir sind gerade in der Vorkonzeptphase."