Zu viele wollen in die AHS-Unterstufe

700 neue Pädagogen wird es mit Schulbeginn in Niederösterreich geben. Trotzdem gibt es – regional – erkennbaren Lehrermangel. So herrsche in den Bezirken Gänserndorf und Bruck ein Mangel an Deutsch- und Englischlehrern. Der Bedarf wird aktuell mit Lehrern aus höheren Schulen abgedeckt.