7000 Stunden nach vermisstem Florian gesucht

Sie geben nicht auf. Am Donnerstag rückten Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ erneut aus, um nach Florian Panholzer zu suchen. Ziel der Fahnder war eine Biogasanlage in Großmeiseldorf. Genauer gesagt die Güllebecken – fachsprachlich Lagunen genannt – der Anlage, die über die Wintermonate randvoll waren. Immerhin haben die Becken eine Tiefe von rund sechs Metern. Bei den Beschäftigen glaubt man zwar nicht, dass jemand in das Becken gefallen sein könnte. „Wir haben schon am Tag nach dem Verschwinden von Florian alles kontrolliert. Es gab keine Anzeichen“, sagt Martin Uibel, einer der Betreiber. Aber: „Es geht um die Gewissheit, dass man weiß, dass niemand drinnen ist.“