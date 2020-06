Zerstörungswut: 25-Jähriger beschädigte Züge und Autos

Wiener Neustadt – Völlig ausgerastet ist ein 25-Jähriger am Wiener Neustädter Bahnhof. Bereits am Samstag beschädigte und zerstörte der aus Nigeria stammende Mann Beleuchtung, Fensterscheiben und Feuerlöscher von zwei Zuggarnituren. Außerdem schnappte er sich faustgroße Gleisschotter-Stücke und schleuderte sie gegen einen Waggon. Darauf befanden sich neue VW Beatle, die ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die alarmierte Polizei stoppte den Irrsinn und nahm den Vandalen noch am Tatort fest. Ein Motiv war vorerst ebenso nicht bekannt wie die Höhe des entstandenen Schadens. Der Nigerianer ist geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.