"Zeichen der Wertschätzung": Empfang für Bundeskanzler Stocker in der Heimat

Vor wenigen Tagen hatte er bereits seinen großen Auftritt in seiner Heimatstadt. Beim ÖVP-Bundesparteitag in Wiener Neustadt wurde der frisch gebackene Bundeskanzler Christian Stocker mit 98,42 Prozent zum neuen ÖVP-Chef gewählt.

"Christian Stocker ist jemand, der uns viele Jahre begleitet hat, der unsere Stadt geprägt und gestaltet hat und der vor allem eine Persönlichkeit ist, die wir über alle Maße schätzen. Mir ist es ein persönliches Anliegen, unsere und meine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen“, so Schneeberger.

Die Tatsache, dass mit Christian Stocker erstmals ein Wiener Neustädter das hohe Amt des Bundeskanzlers ausübt, war Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und der Bunten Stadtregierung am Samstag einen feierlichen Empfang für den Kanzler wert.

Über 200 Gäste waren in den City Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt gekommen, um auf den Kanzler anzustoßen. Neben Schneeberger richtete Stockers Sohn Clemens, wie der Vater selbst Rechtsanwalt und Gemeinderat in der Stadt, sehr persönliche Worte an den Bundeskanzler.

Grüne Kritik

Dass die Grüne-Fraktion den Empfang im Vorfeld als "Partei-Propaganda auf Kosten des Steuerzahlers“ bezeichnete, kam bei den Vertretern der Bunten Stadtregierung aus ÖVP, SPÖ, FPÖ und der Liste Kanber Demir nicht gut an. Der Empfang sei eine offizielle Veranstaltung der Stadt Wiener Neustadt, hieß es dazu aus dem Rathaus.