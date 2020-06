Zehn Millionen Euro für Testfuchs-Ausbau

Die Firma Testfuchs aus Groß Siegharts, Bezirk Waidhofen, segelt auf Erfolgskurs und nützt den wirtschaftlichen Höhenflug, um in den Ausbau ihres Standorts zu investieren. Daher nimmt der Spezialist für Luft- und Raumfahrt-Testsysteme mehr als zehn Millionen Euro in die Hand und lässt eine Hightech-Maschinenhalle und ein Engineering-Center errichten. Vor den Augen der Landes- und Stadtprominenz wurden die ersten Spaten in den Boden getreten.

Bis Anfang 2013 soll die Betriebsfläche um mehr als 3000 Quadratmeter vergrößert werden – der KURIER berichtete. Firmenchef Volker Fuchs hat mehrere Gründe, zu strahlen: "Wir brauchen dringend mehr Platz und weitere Mitarbeiter, weil unsere Auftragsbücher gut gefüllt sind", erklärte der oberste " Testfuchs".