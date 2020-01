Ybbs an der Donau: Forscherin hilft ihrer Heimatstadt

Eine in Amerika als Forscherin und Lehrende tätige Universitätsprofessorin begleitet ihre Heimatstadt Ybbs an der Donau auf einem wichtigen Zukunftsweg. Petra Gruber ist Professorin am Biomimicry Research und Innovation Center der Universität von Akron im US-Bundesstaat Ohio. Der in ihrer Geburtsstadt Ybbs entwickelte Masterplan, die Architektur und Naturräume in der historischen Altstadt als Ressourcen und Chancen zu nutzen, motivierte die Architekturprofessorin eine Hauptrolle in diesem Prozess zu übernehmen.

Gruber leitet eine von sechs Fokusgruppen. Wenn sie sich nicht gerade auf Heimaturlaub befindet, ist sie ihrem Team (Innerstädtische Räume und Grünräume) bei Sitzungen per Skype zugeschaltet. Einen besonderen Schwerpunkt widmet sie dabei den noch vorhandenen Naturräumen. Hat doch die Professorin in der Biologie ihr zweites berufliches Standbein gefunden.

Gruber ist Spezialistin im Bereich Bionik. Dabei geht es darum, Phänomene aus der Natur auf die Architektur zu übertragen. 2008 hat sie sich in ihrer Dissertation an der Technischen Universität Wien bereits mit dem heute hoch aktuellen Thema Bionik in der Architektur beschäftigt.