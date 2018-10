Wr. Neudorf: Aufregung um tote Fische im Mödlingbach

Aufregung herrschte am Mittwoch am Ufer des Mödlingbaches in Wiener Neudorf. Spaziergänger hatten eine "große Anzahl" von toten Fischen entdeckt und umgehend die Polizei alarmiert. In weiterer Folge rückten Feuerwehr, Exekutive und Experten der Bezirkshauptmannschaft an, um die toten Tiere aus dem Gewässer zu holen und auch Proben zu entnehmen. Dadurch soll geklärt werden, wie es zu dem Fischesterben kam.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich reicht der betroffene Bereich von der Wienerstraße bist zur alten Wehr.