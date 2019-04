Wolkersdorfer Stadtchefin: „Werde nicht in Opposition gehen“

Über die weitere Vorgangsweise berät Steindls ÖVP am Dienstagabend. Dabei würden die rechtlichen Rahmenbedingungen ausgelotet werden. Auch Neuwahlen seien theoretisch möglich. „Die Frage ist auch, wer in den Gemeinderat einziehen will aus unserer Partei, oder ob jemand zurücktritt“, sagt Steindl. Und: „Unter diesen Bedingungen zu arbeiten – das sind nicht die tollsten Aussichten bei diesen Vorgangsweisen.“

Wie es mit ihr selbst weitergehen wird, werde ebenfalls noch Gegenstand von Diskussionen sein. Sie sei jedenfalls am Freitag überrumpelt worden. „Ich war mit allen Parteien in guten Gesprächen, wo es um Themen und Projekte ging. Dabei wurde hinter meinem Rücken schon die Koalition geschmiedet“, erläutert sie. Viele Menschen in Wolkersdorf seien über die Vorgangsweise enttäuscht. Auch Bürgermeisterkollegen hätten sich bei ihr gemeldet.