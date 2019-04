Wolkersdorf: Warten auf neue Stadtregierung

Zielgerade

In Stockerau, wo ebenfalls am 24. März gewählt wurde, arbeitet die designierte Bürgermeisterin Andrea Völkl ( ÖVP) ebenfalls auf eine Partnerschaft mit allen Parteien hin. „Die Verhandlungen laufen und ich bin positiv gestimmt, dass wir noch vor Ostern eine Entscheidung haben“, erklärt Völkl.

Für die Wahlsiegerin in Stockerau führt kein Weg an einer Zusammenarbeit aller vier Parteien vorbei. "Das habe ich schon vor der Wahl gesagt und daran halte ich mich auch." Geht es nach der designierten Stadtchefin, so soll noch vor Ende April die konstituierende Gemeinderatssitzung stattfinden.

Der große Wahlverlierer, die Stockerauer Sozialdemokraten, wollen mit Spitzenkandidat Othmar Holzer weitermachen, wie der Politiker selbst meint: "Wir haben ein frisches Team und wollen die Mandate die wir haben besetzen und für die Gemeinde unser Bestes geben."