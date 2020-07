Wolfpassing: Trauer um verunglückten Vizekommandant der Feuerwehr

Trauer und Schock herrschen nach dem dienstägigen tödlichen Arbeitsunfall im Kleinen Erlauftal im Bezirk Scheibbs. Bei Reinigungsarbeiten in einem Klärbecken in Wolfpassing stürzte am Dienstagvormittag ein 52-jähriger Mitarbeiter des Abwasserverbandes aus drei Metern Höhe von einer Leiter auf den Beckenboden. Bei dem Verunglückten handelt es sich um den Wassermeister und Klärwärter der Gemeinde Wolfpassing, wie in einer "traurigen Nachricht" auf der Homepage der Kommune berichtet wird.

Das nach dem Unfall alarmierte Team des Rettungshubschraubers Christophorus 15 musste seinen Einsatz unverrichteter Dinge wieder abbrechen. Der 52-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seiner schweren Verletzung. Der beliebte Wolfpassinger war auch selbst begeisterter Retter und bei der örtlichen Feuerwehr als Kommandantstellvertreter aktiv.