Wohnzuschuss: 300 Anträge von nö. Selbstständigen

Bei finanziellen Engpässen wegen der Corona-Krise kann im Bereich des geförderten Wohnbaus in Niederösterreich auch über den Wohnzuschuss geholfen werden. Wobei nun auch Selbstständige von diesen Förderungen Gebrauch machen können.

„Auch Unternehmer können den Wohnzuschuss des Landes beantragen. Mit dem Wohnzuschuss kann um eine finanzielle Unterstützung angesucht werden, wenn sich der Hauptwohnsitz in einer geförderten Wohnung oder in einem mit Wohnbaufördermittel errichteten Eigenheim befindet“, sagen die für diesen Bereich zuständigen Landesräte Martin Eichtinger und Jochen Dannanger. In den vergangenen Tagen haben bereits 300 Selbstständige diese besondere Fördermöglichkeit beantragt.