Wohnwagen und vier Autos in Wiener Neustadt in Flammen

In Wiener Neustadt sind am Mittwochnachmittag ein Wohnwagen und vier Autos in Flammen gestanden. Schauplatz des Brandes, bei dem auch Spraydosen explodierten, war ein Firmenareal. Feuerwehrangaben zufolge meldeten sich 35 Anzeiger beim Notruf.

Auf dem Gelände eines Fertigbetonwerks, das teilweise als Abstellplatz für Autos genutzt wird, hatte laut FF Wiener Neustadt ein Wohnwagen Feuer gefangen, der "bis zur Decke mit alten Autoreifen und Sperrmüll gefüllt" war. Die Flammen breiteten sich rasch auf vier Pkw aus. Ein umfassender Schaumangriff brachte den Brand unter Kontrolle.

Der Einsatz erfolgte laut FF Wiener Neustadt bei Sommerwetter mit mehr als 30 Grad. Atemschutzträger mussten mehrfach ausgetauscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Ursache des Brandes aufgenommen.