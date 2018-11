Wohnungsbrand in Ebergassing: Vier Verletzte

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Ebergassing (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Montag vier Bewohner verletzt worden. Das Gebäude wurde evakuiert. Vier Personen, darunter ein Kleinkind, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, bestätigte die Polizei auf Anfrage Online-Medienberichte. Am Vormittag konnte "Brand aus" gegeben werden.