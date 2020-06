Wohnhaus stand in Vollbrand

Gegen halb vier Uhr in der Früh wurde ein 81-jähriger Pensionist aus Gänserndorf plötzlich aus dem Schlaf gerissen. "Ich habe Hilfeschreie draußen auf der Straße, gehört", erzählt der Gänserndorfer. Als er aus dem Fenster blickte, sah er das Einfamilienhaus seines Nachbarn in Vollbrand stehen. Die Flammen reichten meterhoch in den Himmel.

Eine andere Nachbarsfamilie wurden ebenfalls von den Hilferufen geweckt. Ohne lange zu überlegen, liefen sie dem 75-jährigen Brandopfer entgegen. "Das Gesicht war komplett schwarz. Socken hatte er auch keine an", beschreibt Sendina Hodzic den ersten Eindruck. Gemeinsam mit ihrem Vater Sejfo versuchte sie den Mann zu beruhigen, doch der Mann habe wie in Trance reagiert.