Gemeinde Grafenegg

Wohnhaus in Flammen: Anrainer retteten Bewohnerinnen über Leiter

Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Rettungskette in Gang gesetzt. Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz.
18.04.2026, 17:36

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Feuerwehr der Stadt Wien.

Nach dem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Etsdorf am Kamp in der Gemeinde Grafenegg (Bezirk Krems) sind zwei Frauen ins Spital gebracht worden. Nachbarn hatten die beiden Bewohnerinnen zuvor über eine Leiter aus dem ersten Stock gerettet, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Etsdorf am Kamp.

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Unterbringung in Ausweichquartieren

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Terrasse sowie das gesamte Erdgeschoss der Wohnung bereits in Vollbrand. Der Einsatz dauerte rund viereinhalb Stunden, mehrere Atemschutztrupps wurden aufgeboten. 

Aufgrund der Schäden am Gebäude wurden angrenzende Nachbarn in Ausweichquartieren untergebracht. Statiker sollen in den kommenden Tagen die Bausubstanz untersuchen. Die Brandursache ist derzeit unklar.

Krems
Agenturen, kurier.at  | 

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