Dass der Bau des Golfclubs Linsberg in Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) einen regelrechten Bauboom nächst dem grünen Rasen auslösen wird, hätte mit Projektstart 2017 so niemand geahnt. Doch auch mitten in einer der schwersten Bau- und Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahrzehnte scheint Wohnen am Wasser hoch im Kurs zu stehen – zumindest bei betuchten Kunden.

Die zwei, rund 18.000 Quadratmeter großen Teiche wirken wie ein Magnet, wenn es um die Befriedigung des Wohnbedürfnisses geht. Das zeigt auch das Beispiel des elitären Golfclubs Fontana in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden.