1.250 Euro pro Quadratmeter: Baugründe im Wiener Umland kaum noch leistbar

Perchtoldsdorf folgt mit 1.200 Euro allerdings gleich dahinter und teilt sich Platz zwei mit den Stadtzentren von Mödling und Klosterneuburg. Preise jenseits von 1.000 Euro pro Quadratmeter werden auch am Seegrund in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha sowie in Maria Enzersdorf und in der Hinterbrühl im Bezirk Mödling (jeweils rund 1.100 Euro) verlangt. 1.000 Euro sind es in den Klosterneuburger Lagen Ölberg und Buchenberg, in der Stadt Baden, in den Mödlinger Villengebieten sowie in Gießhübl.

Diese Zahlen ergeben sich aus Preisangaben von Gemeinden und Maklern, Kaufpreisdaten aus Grundbüchern sowie statistischen Berechnungen der Technischen Universität Wien.

Vier Euro im Waldviertel

Wie gewaltig die Preise im Landesvergleich auseinandergehen, zeigt ein Blick an das Ende der Liste. Denn in Randlagen im Waldviertel sind Baugründe schon um sage und schreibe vier Euro (in der Gemeinde Ludweis-Aigen im Bezirk Waidhofen an der Thaya) oder fünf Euro pro Quadratmeter in der Gemeinde Langschlag (Bezirk Zwettl) zu haben. Nur unwesentlich teurer wird es in Waldhausen (acht Euro). Die teuerste Gemeinde des Waldviertels ist die Stadt Krems: in Weinzierl, Mitterau und Am Steindl ist mit bis zu 700 Euro pro Quadratmeter zu rechnen. Deutlich günstiger: die Wachau-Gemeinden Weißenkirchen mit 300 Euro und Dürnstein mit 279 Euro.