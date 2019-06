Wölfe senden erste Standort-Daten

Sie sind da. Nur wo, wissen die wenigsten. Bis jetzt waren es hauptsächlich DNA-Spuren an gerissenen Tieren oder seltene Foto- und Videoaufnahmen, die belegten, dass Wölfe in Niederösterreich aktiv sind. Doch bald ist es mit der Heimlichkeit vorbei. Vort Kurzem ist es Forscherr nach unzähligen Versuchen gelungen, auf dem weitläufigen Geländes des Truppenübungsplatzes Allentsteig im niederösterreichischen Waldviertel eine zweijährige und eine mindestens dreijährige Wölfin mit Sender-Halsbändern auszustatten. So sollen Daten gesammelt werden, wie sich die Raubtiere gegenüber dem Rotwild verhalten – ob sie sich Hirschen nähern oder ob sie diese sogar verfolgen.

Als Reaktion auf die Kritik der Jägerschaft, die befürchtet, dass eine wachsende Zahl von Wölfen die Wildtierbestände sukzessive reduziert, ist das rund 500.000 Euro teure Projekt per Jahresbeginn gestartet worden. Wissenschaftler vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und Förster des Übungsplatzes lauern seit Wochen den Wölfen auf. Vor wenigen Tagen konnten mithilfe von Fallen und einer kurzzeitigen Betäubung gleich zwei Erfolge erzielt werden. „Das Fangen der Tiere erwies sich – wie erwartet – als außergewöhnlich schwierig und zeitaufwendig“, sagt Walter Arnold, der Leiter des Forschungsinstituts. Dabei seien die beiden Tiere weder verletzt, noch sonderlich gestört worden. „Nach dem Anbringen des Halsbandes sind sie wieder in die freie Wildbahn entlassen worden“, sagt Arnold.