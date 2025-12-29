Wölfe und Pinguine in Amstettens City: KI-Video beschert Zoo-Atmosphäre

Wenn der Wolf, das Amstettner Wappentier, am Hauptplatz zum Leben erwacht und vom Sockel steigt oder vier Pinguine durch die Begegnungszone in der City watscheln, herrschen besondere Umstände. Für die hat wieder einmal der Multimedia-Grafiker Christian Unterdechler mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gesorgt. In Fortsetzung seines spektakulären Stadtsafari-Videos vom Sommer hat er zu Weihnachten die wilden Tiere in einem KI-generierten Video erneut in der Mostviertelstadt freigelassen.

Im weihnachtlich leuchtenden Ambiente der Stadt, des Weihnachtsmarktes oder des Schlosses in Ulmerfeld lässt Unterdechler imposante Wildtiere eine Art Friedensbotschaft überbringen. Da wandelt ein prächtiger Eisbär friedlich durch Ulmerfeld, guckt eine drachenartige Echse vom dortigen Schlossdach und im Innenhof des Schlosses flaniert ein riesiges Walross.

Unterdechler hat eine neue Generation von KI-Tieren geschaffen und sorgt für ein Spektakel für Aug’ und Ohr. Souliger Song fürs Gemüt Denn sein neues Video lässt der Hightech-Grafiker von dem ebenfalls mithilfe von KI-Modellen komponierten Weihnachtssong "Lonely little fires" untermalen. Mit souliger Stimme erzählt ein nicht existenter Sänger, den Unterdechler auf "seinem virtuellen Dachboden" fand, von früheren schönen Momenten oder Menschen, die gerade um die Weihnachtszeit fehlen.

Dennoch soll die Zeit zum Feiern genutzt werden. Weil der Song gut ankam, hat ihn Unterdechler mittlerweile auf verschiedensten Musikplattformen, wie Spotify, Amazon Music oder YouTube Music, platziert.



Jüngst hat ja Unterdechler auch Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer zur Geburt des "I-Bürgermeister" und zu einem "digitalen Ich" verholfen. I-Bürgermeister Als solcher wird Haberhauer, wie berichtet, künftig den Bürgern per Video immer wieder bestimmte Informationen übers Internet weitergeben.



Viel Gesprächsstoff, aber auch viele Likes und Klicks sind dem aktuellen Stadtsafari-Video jedenfalls sicher. Der Grafiker und seine KI-Gehilfen ließen der Fantasie freien Lauf.

Da mischen sich Braunbär und Elch unter die Gäste des Amstettner Weihnachtswalds, gleich daneben balgen sich junge Wölfe und Lamas, ein Schneeleopard, ein Rudel Rehe oder auch eine Gruppe von Kühen streifen friedvoll durch die verschneite Amstettner Weihnachtsstadt.

