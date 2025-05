Behörde entschied über Notwendigkeit für Schutzzone am Bahnhof

Zuletzt hatte der Amstettner Grafik-Profi Christian Unterdechler in einem aufsehenerregenden KI-generierten Video wilde Tiere - wie Nashörner, Wasserbüffel oder Schimpansen - mit Augenzwinkern herumtoben lassen. Doch so wild geht es tatsächlich nicht zu.

Man habe in der genauen Analyse keine übermäßigen Straftaten am Amstettener Bahnknoten festgestellt, berichtet Amstettens Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer. Viele der registrierten Fälle und Polizeieinsätze seien vor allem dadurch bestimmt, dass es in Zügen zu Vorfällen käme und es dann am Bahn Amstetten zu entsprechenden Amtshandlungen komme, wenn Übeltäter oder Verdächtige aus den Zügen gefischt werden.