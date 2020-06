Wo man aus der Zeitung von gestern noch Neues gewinnt

In der Umgebung nimmt man davon erstaunlich wenig wahr. Ebenso wie vom Dröhnen der mächtigen Maschinen in den Hallen. Der aufsteigende Rauch ist Dampf vom Trocknen des Papiers. Die Masse, die in die Papiermaschine läuft, hat einen Wasseranteil von 99 Prozent. Wenn die sieben Meter breite Papierbahn mit 1550 Metern pro Minute aufgerollt wird, bleiben sechs Prozent übrig. Alle 25 Minuten wird eine Rolle mit fast acht Tonnen ausgespuckt. 400 Kubikmeter Wasser werden jede Stunde aus dem Werkskanal entnommen, der vor dem Werk von der Piesting abgezweigt wird. "Was nicht verdampft, wird biologisch gereinigt zurückgeführt", erklärt Buchinger. Die Fabrik hat eine eigene Kläranlage mit vier Becken. "Wir versuchen, die Belastung für die Umwelt möglichst gering zu halten", so Buchinger.